Гендиректором Nestlе в Украине и Молдове назначен Маурицио Патарнелло

Генеральным директором Nestlе в Украине и Молдове назначен Маурицио ПАТАРНЕЛЛО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, М.ПАТАРНЕЛЛО 1 октября т. г. сменит Бруно Ле СИКЛЕ, который назначен на должность директора по международному маркетингу, продажам и коммуникациям Nestlе Waters.

Сообщается, что М.ПАТАРНЕЛЛО начал карьеру в Nestlе в 1993 году в финансовом отделе. С 1999 года занимался развитием торговой марки San Pellegrino.

С 2002 года он работает на рынках Африки, Океании и Азии – от руководителя бизнеса Nestlе Waters в Ливане и Иордании до члена совета директоров Nestlе Waters, руководителя зоны Африки, Океании, Азии.

Справка УНИАН. Nestlе является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Продукция Nestlе представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и столовой воды, а также кормов для домашних животных.

Nestlе работает в Украине с 1994 г. В 1998 году Nestlе S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО «Львовская кондитерская фабрика «Світоч». В мае 2003 года в Киеве основано ООО «Нестле Украина». В конце 2003 года Nestlе S.A. приобрела 100% акций предприятия «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»).

По итогам 2009 года компания увеличила общий объем продаж на украинском рынке на 16,2%, по сравнению с 2008 годом, – до 3,122 млрд. грн.