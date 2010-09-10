Аграрии Харьковской области начали сев озимых культур
17:40, 10 сентября 2010Агро
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Аграрии Харьковской области начали сев озимых культур.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виталия АЛЕКСЕЙЧУКА.
По его словам, на сегодня из запланированных 505 тыс. га засеяно 41,3 тыс. га (8%). Из них на зерно засеяно 40,84 тыс. га, в том числе пшеница – 40,18 тыс. га, рожь – 0,66 тыс. га.
Более всего посеяли хозяйства Чугуевского (33% запланированной площади), Купянского (25%) и Волчанского (24%) районов области. Менее всего - аграрии Лозовского (2%), Сахновщинского (2%) и Харьковского (3%) районов области.
В Зачепиловском, Кегичевском и Красноградском районах к севу озимых культур еще не приступили.
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