Сельхозпредприятия Винницкой области засеяли озимым рапсом 50% площадей

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области озимым рапсом засеяли 50% площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван Мовчан.

Он отметил, что по состоянию на 10 сентября озимый рапс посеян на площади 63,477 тыс. га, что составляет 50% от запланированных 127,413 тыс. га.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в 2010 году озимым рапсом планируется засеять 127 тыс. га, что на 2,4% или на 3,156 тыс. га меньше, чем в 2009 году.

Вообще на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель