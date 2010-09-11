Милиция возбудила уголовное дело по факту отравления детей в Евпатории.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Крыму со ссылкой на и.о. начальника следственного отдела Евпаторийской милиции Петра ШЕМЕТОВА.

Уголовное дело возбуждено по ст. 137 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Он рассказал, что ученики 5 и 6 классов евпаторийской школы № 12 начали поступать в детскую городскую больницу с 23-х часов 9 сентября.

“В данное время проводится ряд комплексных медицинских мероприятий. Состояние детей - средней тяжести”, - отметил П.ШЕМЕТОВ.

Был проведен осмотр места события. Сотрудники СЭС взяли пробы еды, которая подавалась детям, за двое суток. Причина отравления пока не установлена.

Проводятся санитарно-эпидемиологические и следственные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 сентября в Евпатории с кишечной инфекцией госпитализированы 56 учеников общеобразовательной школы № 12.