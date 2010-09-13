В Винницкой обл. производство сыров сократилось на 42%

Молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-августе 2010 года произвели 5,916 тыс. тонн жирных сыров, что на 42%, или 4,284 тыс. тонн, меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН.

По его словам, спад производства обусловлен повышением закупочных цен на молоко.

В частности, в августе 2010 года по сравнению с августом прошлого года производство жирных сыров в Винницкой области сократилось на 38,12%, или 0,446 тыс. тонн, а по сравнению с июлем текущего года – на 2,99%, или 0,021 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2010 года молокоперерабатывающие предприятия Винницкой области выработали 5,192 тыс. тонн жирных сыров, что на 42,5%, или 3,838 тыс. тонн, меньше, чем в январе-июле 2009 года.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод" и Винницкий городской молочный завод.

В целом производством жирных сыров в Винницкой области занимаются 9 предприятий, на которых приходится около 15% общеукраинского объема.