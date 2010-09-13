Против директора сахзавода возбуждены 2 дела за уклонение от уплаты почти 3 млн.грн. налогов

В Винницкой области в отношении директора одного из сахарных заводов возбуждено два уголовных дела за уклонение от уплаты почти 3 млн. грн. налогов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Винницкой области Ольга ШИШКОВСКАЯ.

По ее словам, в результате оперативной отработки установлено, что в течение минимум одного года, имея достаточно средств на счетах и в кассе предприятия, директор умышленно не перечислял в бюджет налог с доходов физических лиц, общая сумма составила почти 1,3 млн. грн. Еще свыше 1,5 млн. грн. завод задолжал Пенсионному фонду, игнорируя обязательность уплаты взносов на пенсионное страхование. Все это время завод работал.

По словам начальника следственного отдела налоговой милиции Романа КУБАЯ, в отношении директора завода возбуждено два уголовных дела - по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и по факту преднамеренного уклонения от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Одна из них уже передана в суд с обвинительным заключением.