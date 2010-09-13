В Житомирской обл. гречиха собрана с более 80% площадей
11:18, 13 сентября 2010Агро
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Аграрии Житомирской области по состоянию на 9 сентября т.г. собрали гречиху на площади 5,8 тыс. га, что составляет 85% засеянных площадей.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, просо собрано с площади 1,3 тыс. га (53%).
Отмечается, что зерновая кукуруза уже обмолочена на 5 тыс. га (6%) при средней урожайности 65,5 ц/га, намолочено 31,4 тыс. тонн фуражного зерна.
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