В Житомирской обл. гречиха собрана с более 80% площадей

Аграрии Житомирской области по состоянию на 9 сентября т.г. собрали гречиху на площади 5,8 тыс. га, что составляет 85% засеянных площадей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, просо собрано с площади 1,3 тыс. га (53%).

Отмечается, что зерновая кукуруза уже обмолочена на 5 тыс. га (6%) при средней урожайности 65,5 ц/га, намолочено 31,4 тыс. тонн фуражного зерна.