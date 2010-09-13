Одесский консервный завод выпустил новый соковый бренд «Джусик»

Одесский консервный завод детского питания, один из крупнейших украинских производителей соковой продукции, выпустил на рынок новый продукт – детский сок под торговой маркой «Джусик».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ТМ «Джусик» была приобретена в конце прошлого года у одного из украинских производителей.

В компании сообщили, что ТМ «Джусик» будет представлена в еще мало освоенном украинскими производителями сегменте соков для детей. Эксперты компании отмечают, что в Европе и на других рынках этот сегмент развит очень хорошо, в Украине он также имеет большой потенциал роста.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский консервный завод детского питания», основанный в 1867 году, является одним из крупнейших производителей соков и детского питания в Украине.