Аграрии Житомирской обл. приступили к уборке хмеля и сахарной свеклы

Аграрии Житомирской области приступили к уборке хмеля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

В сообщении уточняется, что по состоянию на 9 сентября т.г. выращенная продукция собрано с площади 117 га, что составляет 17% площадей под хмелем. Средняя урожайность – 10,1 ц/га.

По словам начальника Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА Николая ДИДКОВСКОГО, развитие хмелеводства в регионе предусмотрено комплексной программой развития сельского хозяйства Житомирской области в 2009-2010 годах и на период до 2015 года. Он подчеркнул, что в Украине производство хмеля сконцентрировано преимущественно в хозяйствах Житомирской области, где почвенно-климатические условия наиболее полно соответствуют биологическим особенностям этой культуры и позволяют получать высококачественное сырье – как ароматических, так и горьких сортов и в полном объеме обеспечивать пивоваренную промышленность Украины собственным сырьем.

Однако, по словам Н.ДИДКОВСКОГО, по ряду причин отечественное производство хмеля пока не удовлетворяет этих потребностей. Так, в 2008 году в Украине было выращено только 886 тонн хмеля, в том числе в Житомирской области – 574 тонны, или 65% от общего объема по Украине.

Кроме того, Аграрии Житомирской области приступили к уборке сахарной свеклы.

Как отметили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации, на 10 сентября т.г. с 240 га уже накопано 5,1 тыс. тонн сахарной свеклы при средней урожайности 210 ц/га.

Напомним, сахарной свеклой в области в этом году засеяно более 11 тыс. га, что немногим больше прошлогоднего. Планируется, что перерабатывать ее этой осенью будут не два сахарных завода, как было год назад, а четыре.

Как сообщал УНИАН, по итогам сезона 2009 года в Житомирской области было собрано 197 тыс. тонн свеклы на площади 10,6 тыс. га при средней урожайности 186 ц/га.