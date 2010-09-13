В Винницкой обл. производство соков и нектаров сократилось на 57%

Предприятия Винницкой области в январе-августе этого года выработали 12,979 тыс. тонн соков и нектаров, что на 57% или на 17,046 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, сокращение производства соков и нектаров за указанный период состоялось из-за дефицита у предприятий оборотных средств.

В частности, в августе, по сравнению с июлем 2010 г. производство соков и нектаров перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось в 2,1 раза или на 2,661тыс. тонн – до 4,986 тыс. тонн, а по сравнению с августом 2009 г., производство сократилось на 15,05% или 0,883 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2010 года предприятия Винницкой области выработали 7,993 тыс. тонн соков и нектаров, что на 66,91% или на 16,163 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В 2009 году предприятия Винницкой области выработали 46,887 тыс. тонн соков и нектаров, что на 41% или на 32,627 тыс. тонн меньше, чем в 2008 году.

Справка УНИАН. Производством соков и нектаров в Винницкой области занимаются компания «Виннифрут» и «Аграна Фрут Украина».