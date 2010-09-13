В Херсонской области реализация скота и птицы на убой сократилась на 3%

Хозяйства всех категорий Херсонской области в январе-августе 2010 года реализовали на убой (в живом весе) 43,9 тыс. тонн скота и птицы, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, за отчетный период также снизились объемы производства молока и яиц. Так, в январе-августе т.г. в области произведено 213,8 тыс. тонн молока, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2009 года, а производство яиц за этот период сократилось на 16% – до 300,8 млн. штук.

Также сообщается, что поголовье крупного рогатого скота за отчетный период сократилось на 4,3% – до 145,7 тыс. голов, в т.ч. коров – на 5,1%, до 80,2 тыс. голов.

Вместе с тем, поголовье свиней в январе-августе увеличилось на 8,8% и на 1 сентября т.г. составило 249,6 тыс. голов.

Количество коз и овец за 8 месяцев сократилось на 4,3% – до 78,5 тыс. голов, а птицы всех видов – на 1,8%, до 6 млн. 326,5 тыс. голов.