Ликеро-водочные изделия продолжат дорожать - прогноз «Укрводки»

Ассоциация «Укрводка», объединяющая крупнейших производителей ликеро-водочных изделий, прогнозирует дальнейшее подорожание данной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации.

По словам директора Ассоциации «Укрводка» Ивана ЖОЛНЕРА, рост цен для конечного потребителя обусловлен увеличением базы налогообложения и подорожанием других составляющих, необходимых для производства ликеро-водочных изделий. В частности, с 1 сентября повышена ставка акцизного сбора до 39,4 грн. за 1 л 100% этилового спирта, что увеличило налоговое давление на предприятия отрасли.

«Концерн «Укрспирт» в очередной раз, пользуясь монопольным положением на рынке, повысил стоимость спирта почти на 30% – до 115 грн. за 1 декалитр. По расчетам ассоциации, объективная цена на спирт с учетом изменения ситуации на сырьевых рынках не должна превышать 99 грн. за 1 декалитр. Стоимость бутылки также увеличивается в цене на 20%. Об этом уже заявили стекольные заводы…», – сказал И.ЖОЛНЕР.

В ассоциации отмечают, что в настоящее время лоббируется вопрос о введении новых защитных элементов и увеличении стоимости акцизной марки в несколько раз. По мнению специалистов «Укрводки», это не повлияет на борьбу с теневым рынком, а лишь приведет к очередному скачку цен.

«При этом прозрачность реализации марок и выгоды для бюджета также вызывают вопросы. Деньги производителей, скорее всего, осядут на счетах определенных бизнес-структур», – говорится в сообщении ассоциации.

Специалисты «Укрводки» уже подготовили письмо на имя премьер-министра Украины с просьбой не допустить развития подобной ситуации.

Также сообщается, что постоянный рост стоимости ликеро-водочной продукции при снижении покупательской способности населения грозит отечественным производителям потерей рынков сбыта и активизацией импорта.

Так, за 5 месяцев текущего года импорт водки в Украину по сравнению с аналогичным периодом 2009 года вырос почти в два раза – с 89,9 до 161,4 тыс. дал. В то же время объемы производства отечественной продукции продолжают снижаться. В частности, в январе-июле т.г. предприятия ликеро-водочной отрасли произвели 29,7 млн. дал продукции, в том числе водки – 22,5 млн. дал, ликеро-водочных напитков – 6,2 млн. дал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства ликеро-водочной продукции сократились на 11,8%, в частности водки – на 10,7%.