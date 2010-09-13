В подконтрольный Group DF холдинг OSTCHEM Group вошел «Концерн «Стирол»

Group DF ( The Firtash Group of companies ) укрупняет группу химических предприятий для усиления позиций на мировом рынке азотных удобрений. В подконтрольный Group DF холдинг OSTCHEM Group вошел ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая область, Украина). Об этом говорится в пресс-релизе Group DF, текст которого передан в УНИАН.

Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group будут входить четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот» (Ровно, Украина), ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Украина), ЗАО «Таджиказот» (Таджикистан) и АО «Нитроферт» (Эстония).

Как отмечается в пресс-релизе, консолидация активов в химической отрасли позволит сохранить и впоследствии укрепить позиции украинских предприятий на зарубежных рынках карбамида и аммиачной селитры. В настоящее время мировой рынок азотных удобрений оценивается в 102 млн. тонн в год, при этом ежегодный прирост в 2010-2014 годах прогнозируется на уровне 2,0-2,5%. Расширение рынка происходит, в основном, за счет производителей Азии и Ближнего Востока, вследствие чего предприятия азотной химии Европы теряют свои экспортные позиции.

В рамках единой управляющей структуры, входящие в состав холдинга OSTCHEM Group производители азотных удобрений смогут повысить конкурентоспособность производимой продукции. Синергия будет достигнута за счет централизации инвестиционной деятельности, стандартизации финансовых операций и отчетности, оптимизации закупок оборудования и материалов, объединения ремонтно-монтажных и ремонтно-строительных работ. По предварительным оценкам, сумма годовых инвестиций в химические предприятия Группы будет составлять более 100 млн долл.

Включение в структуру Group DF новых химических предприятий отвечает мировым тенденциям, считают в компании. В частности, в России и Канаде обсуждается возможность слияния производителей удобрений для усиления их позиции на мировом рынке. Так, российские компании «Уралкалий» и «Сильвинит» рассматривают возможность слияния для повышения конкурентоспособности на рынке калийных удобрений. Также обсуждается возможность поглощения добывающей корпорацией «B H P Billiton» канадского производителя калийных удобрений «PotashCorp».