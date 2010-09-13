В Херсонской области поголовье КРС сократилось на 4,3%

В Херсонской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на 1 сентября текущего года сократилось, в сравнении с данными на аналогичную дату прошлого года, на 4,3% - до 145,7 тыс. голов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, в частности, поголовье коров сократилось на 5,1% – 80,2 тыс. голов, овец и коз – на 4,3% (до 78,5 тыс. голов), птицы всех видов – на 1,8% (до 6,326 млн. голов).

В то же время, поголовье свиней за указанный период увеличилось на 8,8% - до 249,6 тыс. голов.