Украина имеет право ограничить экспорт зерна только при его дефиците – юрист

Украина имеет право ограничить экспорт зерна без применения соответствующих мер со стороны Всемирной торговой организации (ВТО) только при его дефиците. Об этом УНИАН заявила юрист адвокатского объединения "Волков, Козьяков и Партнеры" Анна ГЛАДШТЕЙН.

"При вступлении в ВТО Украина взяла на себя обязательство не допускать экспортных ограничений. Другие основания для подобных мер, кроме обоснованного вывода о дефиците того или иного продукта, исключаются", - сказала А.ГЛАДШТЕЙН.

Как отметила юрист, соглашение ВТО по сельскому хозяйству предусматривает возможность введения ограничения на экспорт пищевых продуктов только на основании параграфа 2(а) ст. XI ГАТТ 1994 года – с целью предотвращения или ослабления критического дефицита пищевых продуктов или других товаров, которые имеют существенное значение для экспортирующей стороны. Именно такую аргументацию Украина предоставляла ранее как основание для введения экспортных ограничений и защиты своих интересов, избегая тем самым каких-либо санкций со стороны ВТО или ее членов, обратила внимание эксперт.

В то же время А.ГЛАДШТЕЙН пояснила, что при запрете или ограничении экспорта на основании упомянутого параграфа к Украине не могут применяться ответные меры со стороны других членов ВТО, поскольку в таком случае предполагается не полный запрет на экспорт, а только временные ограничения на основе предусмотренного правилами ВТО исключения.

А.ГЛАДШТЕЙН добавила, что до установления членом ВТО запрета или ограничения экспорта он заблаговременно должен направить письменное уведомление в комитет по сельскому хозяйству при ВТО с информацией о характере и продолжительности применения такой меры. Также на страну, вводящую такие меры, возлагается обязательство провести консультации с любым другим членом ВТО (по его просьбе), имеющим существенный интерес в качестве импортера, по любому вопросу, относящемуся к рассматриваемой мере.

Россия, как известно, ввела временный запрет на экспорт зерна, который будет действовать до конца 2010 года. А.ГЛАДШТЕЙН пояснила, что в отличие от Украины, Россия не член ВТО, и введение таких ограничений не должно было сопровождаться процедурами нотификаций и консультаций.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что экспорт зерновых из Украины не будет ограничен.

По словам Н.АЗАРОВА, сейчас ведутся переговоры с зернотрейдерами для определения графика и объемов поставок зерна, которые позволят сохранить стабильность внутреннего рынка и не ограничат экспортные возможности.

По предварительным данным Министерства аграрной политики, экспорт зерновых может составить более 3 млн. тонн, но для этого необходимо согласовать график поставок, чтобы избежать ажиотажа.

Ранее в правительстве обсуждалась возможность введения квоты в объеме 2,5 млн. тонн на экспорт зерна на период с 1 сентября до конца 2010 года: 1,5 млн. тонн пшеницы, 1 млн. тонн ячменя и 0,01 млн. тонн ржи.

Правительство прогнозирует урожай зерна в 2010 году на уровне 40-42 млн. тонн против 46 млн. тонн в 2009 году. Экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году оценивается в 15-17 млн. тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) недавно снизило прогноз урожай зерна в Украине в 2010 году на 6,2 млн. тонн – до 38,75 млн. тонн, а прогноз экспорта – на 4,2 млн. тонн, до 15 млн. тонн.