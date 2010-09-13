В Николаевской области подешевели овощи и фрукты, подорожали молочные продукты, крупы, сахар, масло

В августе этого года в Николаевской области продукты питания и безалкогольные напитки в целом снизились в цене на 0,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Больше всего подешевели овощи – на 8,5%, в частности: корнеплоды (свекла, морковь), лук – на 13,2%, картофель – на 11,7%. Фрукты снизились в цене на 5,8%. В то же время, капуста подорожала на 13,5%.

Молоко, сыр и яйца подорожали на 3,1%: молоко – на 6,3%, кисломолочная продукция – на 5,3%. Выросли в цене гречневые крупы – на 22,9%, сахар – на 2,1%, масло сливочное подорожало на 1,7%.

На непродовольственном потребительском рынке оплата за жилье, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива вследствие увеличения стоимости природного газа на 50,1% в целом выросла на 9,3%, сжиженного газа – на 12,5%, твердого топлива – на 6,5%, квартплата (за счет городов Вознесенска и Первомайска) – на 3,9%.

В транспортной сфере области рост цен на 0,2% обусловлен повышением стоимости транспортных услуг, запасных частей и аксессуаров – на 0,3%, бензина – на 0,1%.

Цены в сфере отдыха и культуры выросли на 0,5%. Стоимость услуг в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса увеличилась на 0,8% под влиянием повышения оплаты за питание в столовых на 1,8%.

Справка УНИАН. В августе 2010 года индекс потребительских цен по Николаевской области составил 101,1%, с начала года – 104,4%.