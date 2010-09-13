В Кировоградской области в январе-августе вылов рыбы увеличился на 9%

Предприятиями и физическими лицами Кировоградской области в январе-августе этого года выловлено 699,2 тонны рыбы, что на 8,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольший улов получен предприятиями рыбного хозяйства Светловодского (351,4 тонн) и Онуфриевского (105,5 тонн) районов. Их удельный вес в общем объеме выловленной рыбы составляет 50,3% и 15,1%, соответственно.