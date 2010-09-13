В Кировоградской области производство мяса выросло на 4%, яиц – на 7,7%

В январе-августе 2010 года хозяйства всех категорий Кировоградской области увеличили производство мяса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% - до 37,6 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Также за отчетный период на 7,7% увеличилось производство яиц – до 349,7 млн. шт. В то же время на 0,2% сократилось производство молока – до 249 тыс. тонн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась продуктивность скота сельскохозяйственных предприятий. Надой молока от одной коровы (по среднему поголовью) уменьшился на 56 кг (на 2,1%) и составил 2558 кг. В то же время количество яиц, полученных от одной курицы-несушки, выросло с 193 до 198 штук.

Среднесуточный прирост крупного рогатого скота при выращивании, вскармливании и нагуле сократился на 40 кг (до 430 кг), свиней – на 18 кг (до 254 кг).