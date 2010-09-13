В Кировоградской области за 8 месяцев численность КРС сократилась на 2,5%

В Кировоградской области по состоянию на 1 сентября 2010 года численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилась на 2,5% по сравнению с аналогичной датой прошлого года - до 158,5 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

За указанный период в области количество коров сократилось на 1,2% - до 75,7 тыс. голов.

В то же время увеличилось поголовье свиней на 16,1% до 290 тыс. голов, овец и коз – на 4,2% до 54,4 тыс. голов, птицы всех видов – на 4,8% до 6,2 млн. шт.

Соотношение общего количества выращенного скота и птицы к реализации на убой у сельскохозяйственных предприятий составило 123,9% (в январе-августе 2010 года – 143,7%).