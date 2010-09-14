Кременчугский хлебокомбинат увеличил производство на 7,3%

ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" (г. Кременчуг. Полтавская обл.) в январе-августе 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, увеличило производство на 7,3%, или 651,12 тонны - до 9 544,04 тонны.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

По их данным, предприятие работает стабильно и наращивает объемы производства хлебобулочной продукции.

Справка УНИАН. Кременчугский хлебокомбинат является монополистом по поставке хлеба в Кременчуге. Значительная часть продукции реализуется в Глобинском, Кременчугском, Козельщанском, Кобеляцком районах области.