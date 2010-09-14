В Винницкой обл. производство шоколадных изделий выросло более чем вдвое

Предприятия Винницкой области в январе-августе 2010 года увеличили производство шоколадных изделий в 2,12 раза, или 9,751 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 18,45 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН.

По его словам, увеличение производства шоколадных изделий в январе-августе 2010 года состоялось благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области, и ростом спроса на нее.

В частности, в августе т.г. по сравнению с июлем производство шоколадных изделий в Винницкой области сократилось на 7,8%, или 0,217 тыс. тонн, – до 2,57 тыс. тонн, а по сравнению с августом прошлого года – возросло на 94,7%, или 1,25 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и компания "Винницкая конфетка".