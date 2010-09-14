Аграрии Винницкой области сократят площади под озимыми на 2% – до 544 тыс. га

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области в 2010 году сократят площади посевов озимых на 1,91%, или 10,6 тыс. га, по сравнению с 2009 годом – до 543,9 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН.

По его словам, в Винницкой области уже подготовлены к севу озимых культур 495 тыс. га площадей, что составляет 91% от запланированного.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области в 2010 году озимым рапсом планируется засеять 127 тыс. га, что на 2,4%, или 3,156 тыс. га, меньше, чем в 2009 году.

В целом на территории Винницкой области имеется около 2 млн. га сельскохозяйственных земель.