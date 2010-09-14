В Тернопольской области в августе больше всего подорожали свинина и говядина, подешевели – овощи

В Тернопольской области в августе 2010 года больше всего подорожали свинина и говядина, подешевели – овощи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в августе по сравнению с июлем цены на свинину и говядину выросли на 6,7% и 5,1% соответственно. На 4,2% подорожало молоко, на 4% – сливочное масло, на 0,4-2,4% – яйца, сахар, растительное масло, макароны, хлеб. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1%, в т.ч. алкогольные напитки – на 0,8%, табачные изделия – на 1,3%.

Вместе с тем, на 2,2% подешевели овощи, на 1,4% – фрукты, на 0,8% – мясо птицы.

В целом на потребительском рынке области в августе 2010 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 12,2%, в т.ч. плата за природный газ – в 1,5 раза.

В сфере здравоохранения рост цен на 0,9% обусловлен прежде всего подорожаниям фармацевтической продукции на 1,3%.

Рост цен в сфере образования на 1,1% состоялся в связи с повышением стоимости курсов водителей, а также курсов иностранных языков.

На 0,2% подешевели услуги отдыха и культуры.

Справка УНИАН. В августе 2010 года индекс цен в Тернопольской области по сравнению с июлем составил 101,9%, с начала года – 103,9%

Индекс потребительских цен в первом квартале т.г. составил 103%, в первом полугодии – 102,2%.