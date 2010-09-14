СК «Омега» застраховала «Укркаву» и Городищенский маслозавод на 73 млн. грн.
12:25, 14 сентября 2010Агро
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СК «Омега» застраховала имущество ООО «Укркава» на 16,088 млн. грн. и ОАО «Городищенский маслозавод» на 57,739 млн. грн.
Об этом говорится в пресс-релизе страховщика, переданном УНИАН.
В соответствии с условиями подписанных договоров с СК «Омега» покрываются следующие риски: огонь, взрыв, стихийные явления, вытекание жидкости, авария, падение летательных аппаратов, противоправные действия третьих лиц.
Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Омега» (Киев) зарегистрировано в ноябре 1994 года.
В 2009 года СК «Омега» собрала страховых платежей на сумму 212 млн. грн., страховые выплаты составили 33,129 млн. грн.
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