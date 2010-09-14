Аграрные ассоциации просят Президента ввести социальные карточки

Украинские аграрные ассоциации обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой ввести социальные карточки для незащищенных слоев населения.

Об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, соответствующее обращение подписали ведущие аграрные ассоциации, в том числе Украинская торговая ассоциация, «Укролияпром», Украинская зерновая ассоциация, Союз птицеводов Украины, Всеукраинская ассоциация пекарей и Союз молочных предприятий.

Авторы обращения просят Президента «поручить соответствующим органам государственной власти в рамках программы экономических реформ «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» принять действенные меры для повышения уровня доступа малообеспеченных слоев населения к продовольствию путем введения системы денежных адресных дотаций или социальных карточек».

В обращении отмечается, что такая программа защиты малообеспеченных слоев населения действует в большинстве развитых стран, в том числе в странах Евросоюза и в США.

Как говорится в обращении, в Украине на протяжении последних двух лет основные пищевые продукты значительно подорожали, что снизило покупательскую способность населения, и основной удар от повышения цен приняли на себя незащищенные слои населения. При этом отмечается, что практически все предыдущие правительства регулировали рынки основных видов продовольствия путем административного вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность предприятий аграрного сектора и торговли, вводя запреты и ограничения, а также экономически необоснованное снижение рентабельности и т.д., что приводило к убыткам производителей. Таким образом, предприятия аграрного сектора на протяжении длительного времени выполняли функции социального донора, что сдерживало развитие отрасли и ухудшало инвестиционный климат государства.

Президент Украинской торговой ассоциации Игорь БАЛЕНКО отметил, что на сегодняшний день в Украине защита малообеспеченных слоев населения осуществляется путем введения социальных цен на некоторые виды продуктов. Однако, отметил он, продукция по социальным ценам доступна всем – и богатым, и бедным, что в конечном итоге приводит к тому, что цены все равно растут, а понятие социальной цены теряет свой смысл.

Что касается реализации программы, то, по мнению ее инициаторов, это могут быть как продуктовые карточки, которыми потребители смогут рассчитываться в супермаркетах, так и государственные чеки, например для сельских магазинов, которые магазины смогут обменять на деньги.

При этом Л.КОЗАЧЕНКО выразил сомнение, что система социальных карточек может быть запущена в текущем году, однако он надеется, что в 2011 году она начнет работать. Президент УАК отметил, что, по предварительным расчетам, в следующем году на реализацию указанной программы необходимо будет выделить около 2-3 млрд. грн. В расчетах учитывалось, что малообеспеченной является пятая часть населения Украины.