Аграрии Закарпатья сократили производство продукции животноводства на 40%

Сельскохозяйственные предприятия Закарпатья за 8 месяцев т.г. сократили объемы производства продукции животноводства на 40%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей среды Главного управления статистики в Закарпатской области Александр ХАЙНАС.

По его словам, за январь-август этого года объем производства продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях сократился на 39,3%, в хозяйствах населения - на 1,6%.

Всего, по данным статистики, поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств уменьшилось на 0,8% и составило 166 тыс. голов, количество коров уменьшилось на 3,3% и составило 111 тыс. голов.

В то же время численность свиней, овец и коз, птицы, соответственно, выросла на 6,3%; 4,8% и 2,6% и составляла 332; 148 и 4631,8 тыс. голов.

А.ХАЙНАС также сообщил, что из-за сокращения поголовья КРС, в Закарпатье за 8 месяцев производство мяса и молока во всех категориях хозяйств уменьшилось соответственно на 7,6 и 4,3%.

В то же время производство яиц возросло на 1,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Также за 8 месяцев текущего года всеми категориями хозяйств произведено 38,4 тыс. тонн мяса в живом весе, 276,0 тыс. тонн молока, 240,2 млн. штук яиц. Из общих объемов производимого мяса, молока и яиц доля населения составляет 92,4-99%.

А.ХАЙНАС также привел такие данные: в структуре реализации животных на убой доля птицы составляла 1%, тогда как в прошлом году - 64,3%; свиней - 79,6% против 26,9% в прошлогоднем периоде; крупного рогатого скота - 14, 1% против 7,5%. Объем выращивания скота и птицы составил 54,5% к прошлогоднему показателю. Наблюдается превышение объемов выращивания скота и птицы на убой над объемами реализации. За восемь месяцев т.г. отношение объема выращивания к реализации животных на убой составило 150,3% (в январе-августе 2009 г. - 104,7%).