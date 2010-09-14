Молочные продукты в Украине до конца года подорожают на 10-15% – эксперт

Молочные продукты в Украине до конца года подорожают на 10-15%.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим ЧАГАРОВСКИЙ.

«Цена на молочные продукты уже растет, и я думаю, что до конца года можно прогнозировать рост цен на молочные продукты на 10-15%», – сказал он.

В.ЧАГАРОВСКИЙ сообщил, что в Украине традиционно в осенне-зимний период отмечается дефицит молочного сырья, который приводит к росту цен на него, а соответственно – и на молочные продукты.

По информации В.ЧАГАРОВСКОГО, в отдельных регионах Украины закупочная цена на молоко от населения уже достигла 3 грн./л, а на молоко от ферм – 4,3 грн./л, что практически соответствует уровню цен в ЕС.

Эксперт отметил, что дефицит молочного сырья вынуждает молокоперерабатывающие предприятия импортировать его из других стран. «Отмечается рост импорта, в том числе импорта молочного сырья – сливочного масла и сухого обезжиренного молока», – добавил собеседник агентства.