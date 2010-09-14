В Винницкой области переработка свинины возросла на 55%, говядины – сократилась на 32%

Предприятия Винницкой области в январе-августе 2010 года увеличили переработку свинины на 55%, а говядины – сократили на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН.

По его словам, соответствующие тенденции связаны с тем, что в области значительно возросло поголовье свиней и сокращается поголовье крупного рогатого скота.

В частности, за 8 месяцев т.г. объемы переработки свинины увеличились на 54,66%, или 334 тонны, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 611 тонн. В то же время переработка говядины и телятины в области сократилась на 31,84%, или 1,382 тыс. тонн, – до 2,958 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Винницкой области переработкой свинины и говядины занимаются 9 предприятий.