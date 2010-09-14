Аграрии Житомирщины завершают подготовку грунта под посев озимых - ОГА.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что под урожай 2001 года по области аграриями уже подготовлено к посеву 157,8 тыс. га почв, что составляет 78% от плана.

Также уточняется, что озимые зерновые культуры посеяно на площади 15,5 тыс. га, из них пшеницы- 4,3 тыс. га, ржи - 11,0 тыс. га и 0,2 тыс. га ячменю.

Кроме того, уже посеяно также 20,6 тыс. га озимого рапса.

В Житомирской области площади под озимыми увеличат более чем на 10% - до 230 тыс. га.

Для этого председатель Житомирской ОГА С.РЫЖУК распорядился засеять озимыми дополнительно 26 тыс. га ранее пустующих земель. В частности, речь идет об увеличении площадей под озимыми за счет привлечения в обработку арендованных предпринимателями - инвесторами и сельхозпредприятиями земель, которые не использовались в последние годы.

Для этого в регионе также уже определена потребность каждого района в семенах озимых культур и озимого рапса. Для посева выделят 21 тыс. 939 тонн семян пшеницы, 9 тыс. 802 тонны семян ржи, 1 тыс. 165 тонн семян ячменя и 301 тонну семян озимого рапса.

Также на эти цели направят 15 тыс. 461 тонну минеральных удобрений и 35 тонн ядохимикатов. Сев озимых в области планируют закончить до 10 октября.