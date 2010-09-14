В Киеве открылись выставки оборудования и упаковки для пищепрома INPRODMASH & UPAKOVKA 2010

Сегодня в Киеве, в МВЦ, открылись крупнейшие в Украине выставки пищевого машиностроения:



* 19-я Международная специализированная выставка оборудования, технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности INPRODMASH 2010;

* 11-я Международная специализированная выставка оборудования и материалов для упаковки UPAKOVKA 2010.



Выставки INPRODMASH и UPAKOVKA стали своего рода мостом для торговых контактов между Востоком и Западом, эти крупнейшие отраслевые мероприятия ежегодно собирают специалистов всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, как небольших предпринимателей, так и ведущих национальных лидеров, отмечается в пресс-релизе оргкомитета, текст которого передан в УНИАН.

Более 170 компаний из 14 страны мира (Австрии, Беларуси, Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, России, Словакии, Франции, Турции, США, КНР, Украины и Швейцарии) представило на выставках полный спектр оборудования для всех секторов пищевой и перерабатывающей промышленности: от разделки и переработки сырья до транспортировки, хранения и упаковки готового изделия, а также технологии, ингредиенты, материалы, моющие и дезинфицирующие средства, сопутствующие товары и услуги.

Наиболее многочисленной на выставке является украинская и немецкая экспозиции. Германия является главнейшим партнером Украины в отрасли пищеперерабатывающего и упаковочного оборудования. Как отмечается в релизе, "АККО Интернешнл" активно сотрудничает с Федеральным Министерством экономики Германии BMWI, Немецким объединением по оборудованию пищевой промышленности и упаковочным машинам VDMA, Комитетом Немецкой Экономики по организации выставок и ярмарок AUMA и выставочной компанией IFWexpo Heidelberg GmbH.

В церемонии открытия выставок приняли участие: заместитель Министра аграрной политики Украины Евгений Лавров; директор департамента пищевой промышленности Министерства аграрной политики Украины Юрий Кищак; генеральный директор ассоциации “Укркондитерпром” Станислав Мироненко; председатель ассоциации "Укрпиво" Галина Коринькова; генеральный директор ассоциации "Укржирпром" Степан Капшук; глава правления “Укрподсоюза” Людмила Новикова; генеральный директор ассоциации "Укрконсервмолоко" Тамара Нагайцева; один из руководителей сектора производителей пищевого и упаковочного оборудования VDMA Вера Фритше; первый секретарь посольства Федеративной Республики Германия в Украине, доктор Фолькер Зассе.

В своем приветственное обращении к участникам, организаторам и гостям выставочного проекта вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута высказал убеждение в том, что представленные на выставке технологии, лучшие образцы оборудования, упаковки, товаров, найдут своего покупателя, будут содействовать оживлению международного сотрудничества и усилению конкурентоспособности украинской пищевой продукции на мировом рынке.



Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк отметил, что подобные выставки способствуют повышению технического уровня и дальнейшей интеграции аграрного сектора Украины в мировые рынки, улучшению инвестиционной деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.



Организатором выставок является компания "АККО Интернешнл", выставки поддерживаются Государственным комитетом пищевой промышленности Министерства аграрной политики Украины.

В рамках выставок INPRODMASH и UPAKOVKA компании АГРО-3 и СИЛД ЭЙР CRYOVAC, а также ВТБ Банк проведут ряд семинаров и конференций для руководителей и работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Выставки будут работать с 14 по 17 сентября в Международном Выставочном Центре

(Киев, Броварской проспект, 15).

