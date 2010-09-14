В Винницкой области выросло производство джемов, желе и фруктовых паст

Предприятия Винницкой области в январе-августе 2010 года произвели 13,392 тыс. тонн джемов, желе и паст фруктовых, что на 21,55%, или на 2,374 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, рост производства данного вида продукции вызван возросшим спросом на него.

В августе 2010 года по сравнению с августом 2009 г. производство джемов, желе и паст фруктовых перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 8,03%, или 0,218 тыс. тонн, – до 2,497 тыс. тонн, а по сравнению с июлем 2010 г. производство увеличилось на 82,66%, или 1,130 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством джемов, желе и паст фруктовых в Винницкой области занимаются компания «Аграна Фрут Украина» и Могилев-Подольский консервный завод.