УКАБ призывает сохранить режим поддержки производителей молока и мяса

Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) призывает правительство сохранить действующий режим налоговой поддержки производителей молока и мяса путем возврата НДС производителям через перерабатывающие предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве эксперт аграрных рынков УКАБ Инна ИЛЬЕНКО.

«Мы выступаем за сохранение существующего механизма государственной поддержки на год или за то, чтобы нам четко сказали, до какого периода данный механизм будет действовать, и какой механизм поддержки производителей будет иметь место в будущем», - заявила И.ИЛЬЕНКО. По мнению экспертов УКАБ, неопределенность в данном вопросе снижает инвестиционную привлекательность отрасли и тормозит ее развитие.

Она напомнила, что на сегодня существует законопроект, предлагающий изменить существующий режим поддержки производителей молока и мяса, «и есть вероятность, что в новом бюджетном процессе механизм поддержки производителей молока и мяса будет изменен таким образом, что налог на добавленную стоимость будет направляться в государственный бюджет, а потом выплачиваться на голову коровы».

Кроме того, И.ИЛЬЕНКО отметила, что сегодня ведется работа над проектом Налогового кодекса, и его редакция предусматривает сохранение существующего механизма дотаций до 2015 года, если другое не предусмотрено в государственном бюджете, то есть, ежегодно до 2015 года вероятен пересмотр механизма государственной поддержки производителей молока и мяса.

Однако, по мнению экспертов УКАБ, налоговая поддержка в украинских реалиях является более прогнозированной, чем бюджетная, поскольку последняя допускает возможность перераспределения средств на другие статьи бюджета. Кроме того, по мнению экспертов, бюджетная поддержка не обеспечивает справедливость распределения средств и является частично коррупционной.