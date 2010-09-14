В Полтавской области в августе подорожали табачные изделия, подешевели – овощи

В Полтавской области в августе 2010 года больше всего подорожали табачные изделия, а подешевели – овощи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Полтавском областном управлении статистики, на потребительском рынке области в августе по сравнению с июлем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%.

Из продуктов питания подорожали масло на 9,6%, молоко - на 5,5%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 2,7%, макаронные изделия - на 2,0%, сахар - на 1,7%.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 7,8%, в т.ч. алкогольные напитки - на 0,6%, табачные изделия - на 14,3%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 11,5% обусловлено прежде всего подорожанием на 50,1% природного газа.

На 0,2% подорожали предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья.

Вместе с тем, на потребительском рынке области в августе по сравнению с июлем снизились цены на овощи на 13,1%, яйца - на 2,9%, рыбу и продукты из рыбы - на 2,2%, фрукты - на 0,9%.

Снизились цены в сфере связи (на 0,2%), на одежду и обувь (на 0,1%).

Справка УНИАН. В августе 2010 года индексы потребительских цен (ИПЦ) и цен производителей промышленной продукции (ИЦП) в августе 2010 г. по области составили 102,0% и 108,0%, с начала года - 104,2% и 114,7% соответственно, по Украине - 101,2%, 100,9%, 104,3% и 115,1% соответственно.