В 2011-м году необходимо заложить базу для стабильного развития животноводства - Азаров

В 2011-м году правительству, в контексте среднесрочного бюджетного планирования, необходимо заложить серьезную базу для стабильного развития животноводства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Достигнутая в стране финансовая и политическая стабилизация позволяет нам приступить к среднесрочному бюджетному планированию, рассматривая следующий год как первый этап трехлетнего плана. В рамках этого срока мы должны связать текущие вопросы, которые требуют немедленного решения, и среднесрочные цели, например, развитие агропромышленного комплекса, особенно животноводства. Уже в 2011-м году мы должны заложить надежную базу для стабильного развития отрасли и гарантированного увеличения производства мяса и молока», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что в течение ближайших лет Украина должна полностью обеспечивать себя продуктами питания отечественного производства.

«Это один из наиболее важных национальных проектов, и в его реализации нет мелочей», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.