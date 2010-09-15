Предприятия Винницкой обл. увеличили производство сухого молока, сливок и сгущенки

В январе-августе 2010 года предприятия Винницкой области, по сравнению с январем-августом 2009 годом, увеличили производство сухого молока на 9,93%, сливок и сгущенки – на 22,5%

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, рост производства вызван возросшим спросом на данную продукцию местного производства и сокращением спроса на аналогичную продукцию импортного производства.

В частности, в январе-августе 2010 года предприятия Винницкой области произвели 6,341 тыс. тонн молока сухого, что на 9,93%, или на 0,573 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-августе 2010 года предприятия Винницкой области произвели 1,935 тыс. тонны молока сгущенного, что на 22,47%, или на 0,355 тыс. тонн больше, чем в январе-августе 2009 году.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия Винницкой области, по сравнению с 2008 годом, увеличили производство сгущенного молока – на 51,1%.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания „Люстдорф”, Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод.

В целом в Винницкой области действует 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.