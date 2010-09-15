В Житомирской области картофель убран с 90% площадей

В Житомирской области картофель убран с 90% планируемых площадей. Об этом говорится в размещенном на сайте Житомирской ОГА сообщении главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что по состоянию на 14 сентября т. г. эту культуру уже убрали на площади в 53,4 тыс. га .

В регионе накопано 898 тыс. тонн картофеля, что на 6,0 тыс. тонн больше прошлогоднего, средняя урожайность составляет 168 ц/га (+2,0 ц/га. к 2009 р.).