Аграрии Житомирской области приступили к уборке подсолнечника
12:11, 15 сентября 2010Агро
0
Аграрии Житомирской области приступили к уборке подсолнечника.
Об этом говорится в размещенном на сайте Житомирской ОГА сообщении главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Отмечается, что подсолнечник уже убран на 14 сентября т. г. на 0,7 тыс. га. или на 4 % планируемых площадей.
Его планируется собрать в целом 24 тыс. т. - чуть больше прошлогоднего.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter