Аграрии Житомирской области приступили к уборке подсолнечника.

Об этом говорится в размещенном на сайте Житомирской ОГА сообщении главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что подсолнечник уже убран на 14 сентября т. г. на 0,7 тыс. га. или на 4 % планируемых площадей.

Его планируется собрать в целом 24 тыс. т. - чуть больше прошлогоднего.