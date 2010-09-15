Аграрии Житомирщины приступили к уборке сои.

Об этом говорится в размещенном на сайте Житомирской ОГА сообщении главного управления агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что по состоянию на 14 сентября сельхозпредприятия региона убрали сою на 0,8 тис. га.

К обмолоту в области подлежит в целом 37 тыс. га сои, что на 15 тыс. больше , чем в 2009 году.

Также по состоянию на 14.09.10 всеми категориями хозяйств области зерновые культуры из прогноза в 375,8 тыс. га. обмолочено на площади в 302,7 тыс. га или 81% к прогнозу, намолочено 707,7 тыс. тонн зерна, средняя урожайность по области составляет 23,4 ц/га. По сельхозпредприятиях из прогноза в 314,0 тыс. га обмолочено 240,0 тыс. га, намолочено 548,1 тыс. тонн. зерна.

В области планируют собрать этой осенью около 1 млн. тонн зерна - на уровне позапрошлого года.