УСПП инициирует принятие госпрограммы развития рыбной отрасли

Украинский союз промышленников и предпринимателей инициирует принятие государственной программы развития рыбной отрасли.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН вице-президент УСПП Василий КОРОТЕЦКИЙ.

«Эта программа модернизации отрасли рыбного хозяйства Украины была презентована нами в Министерстве экономики Украины, и она была принята с некоторыми замечаниями. Сейчас мы совместно с руководством Государственного комитета рыбного хозяйства готовим что-то среднее с этой программы для того, чтобы можно было ее воплотить в жизнь, и чтобы она работала», - сообщил В.КОРОТЕЦКИЙ.

По его информации, проект программы предусматривает расширение функций государственного контроля Госкомитета рыбного хозяйства относительно импорта рыбной продукции на территорию Украины, соответствующего контроля за рыбным рынком Украины. Кроме того, проект предусматривает создание государственной холдинговой компании «Укррыба», которая взяла бы на себя функции хозяйственной деятельности в отрасли рыбного хозяйства. Также проектом программы предлагается усиление ответственности за нарушение законодательства в отрасли рыбного хозяйства.

Кроме того вице-президент УСПП отметил, что на сегодня эффективность работы органов государственной рыбоохраны очень низкая, поэтому программа предусматривает, в том числе, и реорганизацию органов государственной рыбоохраны.

«Если эта программа будет принята на законодательном уровне…, рыбная отрасль уже за год будет иметь серьезный потенциал для возобновления рыбного хозяйства», - сказал В.КОРОТЕЦКИЙ.