Рынок пива Украины возвращается к росту

Украинский пивной рынок пережил кризисный период и покажет умеренный рост в этом году, сообщил глава местного отделения датского пивного гиганта Carlsberg, сообщает Рейтер.

После снижения на 7 процентов в 2009 году второй по величине рынок пива для Carlsberg показал стабильность в первой половине 2010 года.

"В седьмом и восьмом месяце он (рынок) вырос", - сказал в интервью Рейтер исполнительный директор принадлежащего Carlsberg украинского пивзавода "Славутич" Петр Чернышов.

Carlsberg ждет роста рынков Восточной Европы в среднесрочной перспективе, несмотря на их резкое снижение в период кризиса.

Как и в России, по украинскому спросу также ударил рост цен, вызванный повышением налогов на пиво.

"Рынок показывает рост, чего никто не ожидал. Мы думали, что он снизится на 2, 3, может быть 4 процента в этом году. Сейчас мы ясно видим, что рынок вырастет", - сказал Чернышов, добавив, что рост составит всего несколько процентов.

"Если мы сможем сделать 3 процента, это будет фантастический успех".

Carlsberg быстро увеличивал свою долю на рынке в 2009 году, доведя ее до 28,9 процента и став вторым по величине пивоваром в стране после Anheuser-Busch InBev.