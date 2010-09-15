Урожай зepна в России в 2011 году составит 85-90 млн тoнн

Минэкономразвития Российской Федерации ждет, что урожай зерновых в 2011 году достигнет 85-90 миллионов тонн, сказал замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач на саммите Рейтер.

Этот прогноз совпадает с ожиданиями Минсельхоза, но значительно оптимистичнее оценки независимого отраслевого аналитического центра Совэкон, который в конце августа назвал цифру в 75-80 миллионов тонн "большим достижением".

Летняя засуха привела к гибели значительной части урожая зерновых, заставив власти РФ несколько раз подряд снизить прогноз урожая на текущий год.

Последний прогноз на 2010 год - немногим более 60 миллионов тонн при внутреннем объеме потребления в 77-78 миллионов - был озвучен Минсельхозом на прошлой неделе.

Сам Клепач в конце августа давал прогноз сбора зерновых на текущий год на уровне 62-63 миллиона тонн по сравнению с 97 миллионами тонн, собранными в 2009 году.

"Где-то через месяц будет яснее ситуация с озимыми. Мы рассчитываем, что ситуация несколько лучше, чем самые большие страхи, которые высказывали в августе-начале сентября", - сказал Клепач об урожае текущего года.

"...Я думаю, что урожай может быть и 85-90 миллионов тонн на следующий год. Тогда у нас сельское хозяйство может показать рост 8,0-8,5 процента, что не компенсирует полностью падение этого года, но хорошая цифра", - считает он.