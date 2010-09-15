Минагрополитики прогнозирует урожай кукурузы на уровне 10,6 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в беседе с журналистами начальник департамента по развитию аграрного рынка Министерства аграрной политики Украины Анатолий РОЗГОН.

По его словам, валовой сбор кукурузы в текущем году составит 10,6 млн. тонн, ячменя – 9,1 млн. тонн и валовой сбор пшеницы – 17,1 млн. тонн. При этом А.РОЗГОН добавил, что качество пшеницы в текущем году выше прошлогоднего, и продовольственная пшеница составляет около 70% общего сбора.

А.РОЗГОН также добавил, что под урожай 2011 года планируется засеять 6,7 млн. га озимой пшеницы и 1,3 млн. га озимого ячменя.