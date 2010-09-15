Украина экспортировала 2,8 млн. тонн зерна с начала маркетингового года

Украина с начала маркетингового года (июль 2010 г. – июнь 2011 г.) экспортировала 2,8 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в беседе с журналистами директор Департамента развития аграрного рынка Министерства аграрной политики Украины Анатолий РОЗГОН.

Он уточнил, что в прошлом году на указанную дату было экспортировано 5 млн. тонн зерна.

По словам А.РОЗГОНА, сегодня наблюдаются трудности в закупке пшеницы 4-го и 5-го классов.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в конце июля заявил, что с учетом внутренней потребности потребления продовольственного зерна государство сможет экспортировать около 16-17 млн. тонн фуражного зерна.

Справка УНИАН. Украина в 2009-2010 МГ экспортировала 21 млн. тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн. тонн.