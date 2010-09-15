Минагрополитики снизило прогноз экспорта зерна до 12,7 млн. тонн

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины на 8% - до 12,7 млн. тонн в 2010-2011 маркетинговом году (МГ, июль 2010 г. - июль 2011 г. - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник департамента развития аграрного рынка Министерства аграрной политики Анатолий РОЗГОН.

Он сообщил, что прогноз экспорта зерна снижен за счет снижения прогноза экспорта кукурузы на 900 тыс. тонн. При этом А.РОЗГОН подчеркнул, что это предварительные прогнозы, и они могут быть изменены по результатам проведения уборочной кампании.

Он также добавил, что Министерство агрополитики снизило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 38,6 млн. тонн, также за счет снижения ожидаемого урожая кукурузы.

По информации А.РОЗГОНА, в текущем маркетинговом году, по уточненным оценкам Минагрополитики, общее предложение зерна (включая переходящие запасы) составит 44,7 млн. тонн против ранее прогнозированных 50 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, правительство прогнозирует урожай зерна в 2010 году на уровне 40-42 млн. тонн против 46 млн. тонн в 2009 году. Экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году ранее оценивался в 15-17 млн. тонн.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) недавно снизило прогноз урожай зерна в Украине в 2010 году на 6,2 млн. тонн – до 38,75 млн. тонн, а прогноз экспорта – на 4,2 млн. тонн, до 15 млн. тонн.