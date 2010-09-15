УЗА оценивает возможности Украины по экспорту зерна в 14-15 млн. тонн

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценивает возможности Украины по экспорту зерна в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2010 г. – июнь 2011 г.) в 14-15 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами президент УЗА Владимир КЛИМЕНКО.

«Украина может экспортировать порядка 15 млн. тонн зерна безболезненно для себя», - сказал В.КЛИМЕНКО. По прогнозам ассоциации, экспорт пшеницы оценивается в 6 млн. тонн, ячменя – 4 млн. тонн и кукурузы – 5 млн. тонн.

Он отметил, что трейдеры уже экспортировали около 3 млн. тонн зерна и до конца года планируют экспортировать еще 5 млн. тонн.

При этом, по словам В.КЛИМЕНКО, сегодня трейдеры испытывают проблемы с экспортом зерна, поскольку корабли простаивают в портах и таможенная служба не выдает разрешения на экспорт. Несколько суден простаивают в портах больше 1,5-2 месяцев. Президент УЗА подчеркнул, что сдерживать экспорт зерна «очень опасно». Необходимо дать возможность крестьянам продать выращенный урожай, чтобы они могли вложить деньги в осеннюю посевную кампанию.

Напомним, Минагрополитики Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году на 8% - до 12,7 млн. тонн. По последним прогнозам Минагрополитики, урождай зерна в Украине в текущем году составит 38,6 млн. тонн.