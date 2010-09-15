В Винницкой области за месяц создано 120 молокоприемных пунктов – ОГА

В Винницкой области за месяц создано 120 молокоприемных пунктов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник главы Винницкой облгосадминистрации Ирина КРАВЧЕНКО.

По ее словам, такое количество пунктов создано с 14 августа 2010 года – с момента поручения главам райгосадминистраций создавать в своих районах пункты для приема молока от индивидуальных хозяйств и населения. «Там, где есть такие пункты, там есть соответствующие лаборатории, качество, и там не будет фальсификаций», - отметил глава Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.

Всего в области создано 457 таких пунктов при потребности в 581.

«Работа по созданию в области пунктов для приема молока от индивидуальных хозяйств и населения продолжается, завершить ее планируется в ближайшие месяцы», - сказал Н.ДЖИГА.

Как сообщал УНИАН, председатель Винницкой ОГА Н.ДЖИГА поручил во всех населенных пунктах, где заготавливается молочное сырье, установить молокоприемные пункты. По мнению главы области, такие меры будут способствовать повышению качества молочных продуктов, безопасности потребителей, а также ликвидации теневых схем.