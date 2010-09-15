Озимые на зерно и зеленый корм на 1 сентября посеяны на 425 тыс. га

В Украине на 1 сентября т.г. озимые на зерно и зеленый корм (включая рапс) под урожай 2011 года посеяны на площади 425 тыс. га, что на 41% меньше против аналогичного показателя прошлого года. Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что на указанную дату аграрные предприятия (кроме малых) провели подготовку почвы под посевы озимых культур на площади 4,4 млн. га, что на 12,8% меньше, чем в прошлом году; зяблевая обработка земли проведена на 1,2 млн. га (на 16,2% меньше 2009 г.).