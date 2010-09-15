В Украине запасы зерна сократились на 30%

В Украине на 1 сентября 2010 г. на сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 18,2 млн. тонн зерна, что на 30% меньше против 1 сентября 2009 г., в том числе, 11,9 млн. тонн пшеницы, 4 млн. тонн ячменя, 0,7 млн. тонн кукурузы и 0,5 млн. тонн ржи. Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Непосредственно на аграрных предприятиях хранилось 11,4 млн. тонн зерна (на 26% меньше показателя 2009 г.), в том числе, 7,2 млн. тонн пшеницы, 2,7 млн. тонн ячменя, 0,4 млн. тонн кукурузы, 0,2 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 6,8 млн. тонн зерна (на 36% меньше), в том числе, зернохранящие – 5 млн. тонн (на 32% меньше).

Запасы семян подсолнечника составляли 0,6 млн. тонн (на 48% больше, чем на 1 сентября 2009 г.), из них непосредственно на аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 0,3 млн. тонн (на 43% больше).