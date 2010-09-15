В Украине озимые зерновые посеяны на 15% прогнозируемых площадей
18:13, 15 сентября 2010Агро
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В Украине, по оперативным данным на 15 сентября, озимые зерновые культуры (без рапса) посеяны на площади 1 млн. 313 тыс. га, что составляет 15% от прогнозируемых 8 млн. 531 тыс. га.
Такие данные сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.
Согласно данным министерства, в том числе озимые на зерно посеяны на площади 1 млн. 294 тыс. га, что составляет 15% от прогнозируемых 8 млн. 452 млн. га.
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