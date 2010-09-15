Аграрии собрали 31,7 млн. тонн зерна – Минагрополитики

По оперативным данным, на 15 сентября т.г. аграрии обмолотили 12,5 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (85% от плана) и намолотили 31,7 млн. тонн зерна, средняя урожайность составила 25,3 ц/га.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на сегодняшний день гречиха обмолочена с площади 152 тыс. га (71%), намолочено 127 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 8,4 ц/га. Просо обмолочено на площади 79 тыс. га (91%), намолочено 121 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 15,3 ц/га. Кукуруза на зерно убрана с площади 629 тыс. га (23%), получено 2,4 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 38,8 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 1,2 млн. га (28%), получено 1,9 млн. тонн семян, средняя урожайность – 15,5 ц/га.

Сахарная свекла убрана с площади 54 тыс. га (11%), накопано 1,7 млн. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 314 ц/га.

Соя убрана с площади 196 тыс. га (18%), получено 280 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 14,3 ц/га.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз валового сбора зерновых в текущем году до 38,6 млн. тонн.

По информации А.РОЗГОНА, в текущем маркетинговом году, по уточненным оценкам Минагрополитики, общее предложение зерна (включая переходящие запасы) составит 44,7 млн. тонн против ранее прогнозированных 50 млн. тонн.